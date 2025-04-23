В ДТП с автобусом и легковушкой пострадали девять человек в Карелии

Девять человек пострадали в результате ДТП, которое произошло на улице Муезерской в Петрозаводске. По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобиль BMW и пассажирский автобус "ПАЗ".

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Об аварии сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска. Пока неизвестно, что именно послужило причиной столкновения.

Изначально была информации о шести пострадавших - двух водителях и четырех пассажирах. Однако министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков позднее уточнил, что их число увеличилось до девяти человек.

"Семерых пострадавших доставили в Республиканскую больницу скорой помощи, трое из них госпитализированы. Еще двух потерпевших - ребенка и взрослого мужчину - отправили на амбулаторное лечение. Самые серьезные травмы получил один из водителей", - прокомментировал министр.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.