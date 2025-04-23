В Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Авто влетело под грузовик на Филатовском шоссе. Машине полностью срезало крышу. 18-летний водитель чудом выжил, его вырезали из покореженного салона сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что серый автомобиль стоит без крыши возле грузовика. На записи также видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По информации источника, водитель Mercedes пострадал, прибывшие на место ДТП медики госпитализировали мужчину.

По предварительной информации, автомобиль принадлежит 25-летнему Давиду И., которого знают в сети как MR DAVIDSAN. В 2021 и 2022 годах мужчина выпустил четыре песни, ходил на мероприятия с Бастой и Navai. Также сообщается, что в момент столкновения рэпера в салоне Mercedes не было, водитель находился в машине один.

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