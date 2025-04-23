В Мичуринске автомобиль влетел в толпу пешеходов

Водитель Lada Priora влетел в толпу на пешеходном переходе в Мичуринске, пострадали четыре человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тамбовской области.

По словам начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Мичуринску майора полиции Александра Никульшина, ДТП произошло сегодня в 8:57 утра на улице Интернациональная.

«Водитель Lada Priora, 1990 года рождения, выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешеходов», - заявил он.

В итоге пострадали четыре человека – три женщины и мужчина - в том числе и 78-летняя пенсионерка. По данным Никульшина, все они находятся в больнице. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что состояние пешеходов тяжелое, но их жизням ничего не угрожает.

На кадрах, опубликованных полицией, видно, как легковой автомобиль въезжает в людей, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу, а потом въезжает на тротуар. От удара люди падают.

Ранее автомобиль въехал в группу людей в Мюнхене, пострадали 15 человек. Полицейские задержали водителя машины. Им оказался 24-летний уроженец Афганистана, который находился в Германии в статусе просителя убежища.