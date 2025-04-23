Автобус с детьми из "Артека" попал в ДТП в Севастополе

Автобус, перевозивший группу детей, попал в ДТП в центре Севастополя, восемь несовершеннолетних госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Уточняется, что ДТП произошло в 12:50 напротив дома №45 по улице Гоголя.

«По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса Scania неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с попутным автомобилем Honda. От удара легковушку откинуло на двигавшуюся впереди нее машину BMW», — говорится в тексте.

В результате аварии восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса были госпитализированы. Тяжесть полученных ими травм не раскрывается.

На кадрах с места ДТП видно, что автобус имеет маркировку международного детского центра «Артек».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.