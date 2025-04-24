В Курской области мужчину оштрафовали за столкновение с поездом

62-летний житель города Железногорска привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения

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Утром 1 февраля 2025 года мужчина управлял своим автомобилем и выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора на Промплощадке в Железногорске. В результате автомобиль столкнулся с вагоном, входящим в состав локомотива.

В суденарушитель признал свою вину.