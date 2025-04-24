В Самаре водитель на внедорожнике врезался в мотоциклиста

Информация об аварии также появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что автомобиль FAW отъехал от остановочного павильона на ул. Стара-Загоре и резко повернул влево в направлении ул. Г. Димитрова. Мотоциклист, пытался уйти от столкновения, но тщетно: внедорожник врезался в него и водителя "железного коня" выбросило на встречную полосу.

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По данным полиции за рулем иномарки был 37-летний мужчина, мотоциклом управлял 28-летний водитель. В аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее 15-летний подросток на питбайке на скорости врезался в припаркованный автомобиль.