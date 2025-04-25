В Башкирии бензовоз раздавил легковушку

В Уфимском районе Башкирии 25 апреля около 14:00 произошла смертельная авария с участием бензовоза КамАЗ и автомобиля «Шевроле Нива». ДТП случилось на трассе Уфа-Инзер-Белорецк, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

© соцсети

В результате столкновения легковой автомобиль оказался подмятым под бензовоз. Водитель и пассажир «Нивы» скончались на месте происшествия. По предварительной информации, погибшие — мужчина и женщина в возрасте около 70 лет. Свидетели аварии утверждают, что бензовоз подрезал «Ниву».

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, эксперты-криминалисты и оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Приамурье - погибли три человека, включая семилетнего ребенка.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал