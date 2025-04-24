В Казани водитель экскаватора сбил пенсионерку на перекрестке

Трагедией закончилась невнимательность и безразличие 32-летнего водителя экскаватора в Казани. Мужчина насмерть сбил пожилую женщину и скрылся с места происшествия.

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По данным СМИ, наезд произошел у перекрёстка Даурской и Зорге. 76-летняя старушка двигалась по пешеходному переходу на зелёный свет, когда на неё наехала громадина. Водитель даже не вышел из экскаватора, чтобы оказать помощь несчастной женщине. Он просто взял и уехал, оставив пенсионерку умирать от полученных травм.

Виновником оказался рабочий стройки из Лаишевского района — он перегонял технику. По его словам, он не заметил пенсионерку, потому что его в тот момент слепили солнечные лучи.

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Силовики возбудили на него уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности (часть 4 статьи 264 УК РФ). Водитель задержан