Водитель попал под колеса собственного же автобуса в Дзержинске

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Водитель автобуса получил травмы, попав под колеса собственного же транспорта в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Несчастный случай произошел 24 апреля, около 14:10, на проспекте Свердлова, 83А. Водитель, выезжая с заправки, открыл двери и выпал из автобуса прямо во время движения, после чего ПАЗик проехался по незадачливому мужчине.

В результате водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Специалисты выясняют детали произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что Гострудинспекция расследует еще одно ДТП с пассажирским автобусом в Дзержинске.

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