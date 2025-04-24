В Кировской области просел мост из-за большегрузов

В Кировской области просел мост через реку Молому из-за въехавших на него большегрузов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Соколов.

По его словам, плита просела после того, как по ней проехала колонна большегрузов, водители которых проигнорировали ограничения на проезд таких машин. В настоящее время проезд по мосту невозможен. Оценивается объем восстановительных работ, подрядчик готов незамедлительно приступить к работам.

Уточняется, что общая масса проехавших по мосту грузовиков составила 120 тонн при разрешенной нагрузке в 25 тонн. Водители большегрузов были задержаны.

Согласно видеозаписи с места происшествия, которую публикует SHOT, мост просел именно в тот момент, когда по нему двигался один из грузовиков.