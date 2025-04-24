В Ленинградской области грузовик протаранил поезд

Грузовик врезался в поезд в Ленинградской области. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Отмечается, что ДТП произошло на железнодорожном переезде у станции Лужская. Согласно сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, виновником аварии стал водитель грузовика — он попытался проехать через запрещающий сигнал светофора, который загорелся перед приближающимся поездом.

При этом, машинист поезда попытался экстренно остановить тепловоз, но избежать аварии не вышло. Впрочем, ДТП не оказало серьезных последствий для железнодорожного сообщения. По факту аварии была начата проверка Ленинград-Финляндская транспортной прокуратурой.

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