15-летний мотоциклист попал в ДТП на трассе М3

Вечером 24 апреля на 105-м километре трассы М3 «Украина» в городской черте Обнинска 15-летний подросток на питбайке, не рассчитав дистанцию, врезался в попутную грузовую «Газель». Как сообщили в управлении Госавтоинспекции, мотоциклист был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести.

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Эта авария произошла около шести часов вечера. Около девяти часов вечера на проспекте Маркса в Обнинске произошло еще одно ДТП с участием мотоциклиста. Вторым участником этой аварии стал Kia Rio. Возраст этого мотоциклиста уточняется.