В Самаре женщина на Volkswagen Polo протаранила самосвал

46-летняя женщина на Volkswagen Polo ехала по 18-му км Московского шоссе и в районе дома № 7 врезалась в попутный самосвал FAW J6. От удара машину развернуло. В ДТП пострадала водитель легковушки, ей назначено амбулаторное лечение.

© СОВА

Еще одна авария произошла в 22:45 в Чапаевске. 20-летний мужчина на ВАЗ-21102 на перекрестке улиц Железнодорожной с ул. Таганрогской выехал на встречную полосу и врезался в LADA Kalina. Она поворачивала налево. От удара первая легковушка врезалась в столб и опрокинулась. 19-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали.

А утром на трассе в Волжском районе столкнулись 8 машин.

Всего за прошедшие сутки в Самарской области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Инспекторы выявили 371 нарушение ПДД, в том числе задержали 14 водителей с признаками опьянения.