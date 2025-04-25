В Крыму загорелся рейсовый автобус

В Симферополе возле ТРЦ «Меганом» загорелся рейсовый автобус, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

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Отмечается, что сообщение о возгорании следовавшего по городскому маршруту №59 автобуса на улице Ракетной поступило в 13:15. На место были направлены две пожарные машины. В 13:30 огонь удалось локализовать на площади в десять квадратных метров. Полностью ликвидировали пожар в 13:40.

На кадрах с места произошедшего видео, что от автобуса остался только каркас, он полностью выгорел.

«Погибших и пострадавших нет», — приводятся в тексте слова начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Крыму Евгения Лещенко.

По факту произошедшего прокуратура Крыма организовала проверку, возбуждено головное дело.