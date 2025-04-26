ДТП на трассе М-11 полностью остановило движение в сторону Москвы

Из-за дорожной аварии на 235-м километре трассы М-11 «Нева» движение в сторону Москвы полностью перекрыто, автомобилистам предлагают альтернативный маршрут через М-10, сообщила госкомпания «Автодор».

Движение автомобилей на участке 235-го километра трассы М-11 «Нева» в направлении Москвы стало невозможным вследствие дорожно-транспортного происшествия, передает РИА «Новости». Для объезда водителям предложен съезд на федеральную трассу М-10 «Россия» на 258-м километре М-11, уточнила госкомпания «Автодор».

«Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными автомагистралями, среди которых М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральная кольцевая автодорога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Автодор» отменила зимние ограничения скорости на трассах М-4 «Дон» и М-11 «Нева», по магистрали М-11 «Нева» начали движение беспилотные грузовики, а президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева».