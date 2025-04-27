В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые

В канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местная полиция в соцсети Х (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

По информации полицейских, погибли как минимум несколько человек. Инцидент произошел около 06:00 утра мск.

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Водитель автомобиля задержан. Газета The New York Post написала со ссылкой на видео очевидцев, что потенциальный злоумышленник был на внедорожнике черного цвета.

По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы с Филиппин.