В Ванкувере автомобиль въехал в толпу на фестивале, есть погибшие и раненые
В канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает местная полиция в соцсети Х (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).
По информации полицейских, погибли как минимум несколько человек. Инцидент произошел около 06:00 утра мск.
Водитель автомобиля задержан. Газета The New York Post написала со ссылкой на видео очевидцев, что потенциальный злоумышленник был на внедорожнике черного цвета.
По данным телеканала CTV, фестиваль проводили выходцы с Филиппин.