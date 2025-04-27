Во Владивостоке рейсовый автобус въехал в автокафе, задев два автомобиля

Во Владивостоке рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и нестационарным торговым объектом. Пассажиры не пострадали, сообщает прокуратура Приморского края.

В прокуратуре рассказали, что ДТП произошло днём в воскресенье вблизи дома №10-а на улице Новоивановской.

«Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 54, столкнулся с нестационарным торговым объектом и двумя легковыми автомобилями. Пассажиры автобуса не пострадали», — заявили в надзорном ведомстве.

Автобусное предприятие проверят на соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.

Издание «Владивосток онлайн» сообщает, что автобус въехал в автокафе «Чи-Фань», протаранив окно выдачи заказов. Сотрудники заведения не пострадали, пассажиры разошлись до прибытия экстренных служб.

Автобус также задел легковую Toyota, которую отбросило на стоявший рядом Nissan.