Во Владивостоке рейсовый автобус въехал в автокафе, задев два автомобиля
Во Владивостоке рейсовый автобус столкнулся с двумя автомобилями и нестационарным торговым объектом. Пассажиры не пострадали, сообщает прокуратура Приморского края.
В прокуратуре рассказали, что ДТП произошло днём в воскресенье вблизи дома №10-а на улице Новоивановской.
«Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 54, столкнулся с нестационарным торговым объектом и двумя легковыми автомобилями. Пассажиры автобуса не пострадали», — заявили в надзорном ведомстве.
Автобусное предприятие проверят на соблюдение законодательства при организации перевозки пассажиров.
Издание «Владивосток онлайн» сообщает, что автобус въехал в автокафе «Чи-Фань», протаранив окно выдачи заказов. Сотрудники заведения не пострадали, пассажиры разошлись до прибытия экстренных служб.
Автобус также задел легковую Toyota, которую отбросило на стоявший рядом Nissan.
«Автобус принадлежит компании-перевозчику ООО «Каслар». Как сообщили аварийные комиссары, водитель-мигрант не справился с управлением. Сам он от комментариев отказался», — пишет издание.