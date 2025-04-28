Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Калужской области

Один человек погиб и еще 11 получили различные травмы в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Калужской области. Об этом сообщили в телеграм-канале УМВД РФ по региону.

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Уточняется, что авария случилась в ночь на 28 апреля на 165 километре трассы А-130 в Медынском районе области. Предварительно, водитель грузовика при выезде с второстепенной дороги не уступил движение микроавтобусу, в котором было 10 пассажиров.

Погиб один из пассажиров автобуса, остальные пассажиры пострадали. Кроме того, ранения получили водители обоих транспортных средств. Всех пострадавших доставили в больницу.

Этой ночью в Белгородской области также случилась авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи. Бригада медработников доставляла в больницу пациента в тяжелом состоянии.

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Еще одно ДТП произошло во Владимирской области, где экскурсионный автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Предварительно, после аварии около 35 человек обратились за медпомощью.