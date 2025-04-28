В Москве Audi снес пешехода и влетел в столб

В Москве автомобиль Audi снес пешехода и влетел в столб. В результате пострадали два человека, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, от удара «машину буквально прорубило на две части». Со слов очевидцев, водитель автомобиля с номером «001» выехал на большой скорости из-за угла, наехал на пешехода, после чего ударился в бордюр и влетел в столб на улице Правды.

«Там же шли еще два человека, однако они сумели спастись и не попали под колеса машины. <…> Машина неслась со скоростью около 100 км/ч. Пострадавшие водитель и пешеход госпитализированы», — говорится в публикации.

В минувший четверг сообщалось, что грузовик врезался в поезд в Ленинградской области. Отмечалось, что ДТП произошло на железнодорожном переезде у станции Лужская.

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Согласно сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, виновником аварии стал водитель грузовика — он попытался проехать через запрещающий сигнал светофора, который загорелся перед приближающимся поездом.