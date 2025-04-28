Во Владимирской области перевернулся автобус с людьми : подробности аварии
Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали около 35 человек
В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в ДТП пострадали около 35 человек.
Авария произошла 28 апреля около 2:40 по мск. Медпомощь была оказана почти 35 гражданам. Всего в автобусе находились 55 человек.
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Стало известно, что после аварии с пассажирским автобусом во Владимирской области завели уголовное дело.