Во Владимирской области перевернулся автобус с людьми

Во Владимирской области опрокинулся автобус, пострадали около 35 человек

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В Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в ДТП пострадали около 35 человек.

Авария произошла 28 апреля около 2:40 по мск. Медпомощь была оказана почти 35 гражданам. Всего в автобусе находились 55 человек.

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Стало известно, что после аварии с пассажирским автобусом во Владимирской области завели уголовное дело.