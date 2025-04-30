Парень разбил Porsche 911 GT3 RS на скорости всего 50 км/ч

Новый Porsche 911 GT3 RS проезжает Нюрбургринг за 6 минут 49,328 секунды, так что с прохождением поворотов у него всё в порядке. Можно было бы подумать, что пара медленных виражей на дороге общего пользования не вызовет у него никаких проблем.

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Потерять контроль над такой машиной на скорости около 50 км/ч кажется невозможным без серьёзной глупости — но, к сожалению для этого водителя, глупости у него оказалось гораздо больше, чем мастерства. Иначе как объяснить, что он влетел на трековом спорткаре стоимостью 242 000 долларов (около 22,6 млн рублей) прямо в дерево?

В видеоролике видно, как 911 GT3 RS резко стартует, покидая мероприятие Cars & Coffee. Суперкар пробуксовывает на первых метрах, потом сцепление с дорогой улучшается, и он добирается до первой части S-образного поворота. По звуку двигателя ясно, что водитель не сбрасывает газ перед входом в поворот.

Но когда он понимает, что зашёл слишком быстро — по крайней мере, слишком быстро для своего уровня навыков — он всё же отпускает педаль газа. Это приводит к сносу задней оси, в результате чего на следующем повороте водитель окончательно теряет контроль.

Несмотря на то что скорость заметно снижается, водитель, похоже, так и не нажимает на тормоз. Вместо того чтобы остановиться, он, видимо, пытается сохранить лицо: выкручивает руль обратно на дорогу и продолжает нажимать на газ хотя бы частично.

Это приводит к тому, что Porsche с его знаменитым смещением массы к задней оси резко разворачивается, вылетает на бордюр, потом на траву.

Казалось бы, тут уж пора тормозить. Но вместо этого из-под колёс летит земля, и 911 GT3 RS продолжает ускоряться, пока не врезается в дерево.

Удивительно, но автомобиль оказался в гораздо лучшем состоянии, чем можно было ожидать. Так как дерево пришлось на переднюю левую часть, большая часть передка осталась цела. Конечно, потребуется новый бампер, возможно, капот, полностью передняя левая подвеска и колесо.

Кроме того, повредилось и заднее правое колесо — его уничтожил наезд на бордюр. Но всё могло закончиться намного хуже.

О состоянии водителя пока ничего не известно, но авария была на относительно небольшой скорости, и подушки безопасности сработали, так что есть большая вероятность, что он не получил серьёзных травм. Надеемся, для него это станет просто очень стыдным, но поучительным уроком по управлению мощной машиной и самоконтролю.