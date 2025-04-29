В российском регионе «Газель» врезалась в трактор, перевернулась и попала на видео

В Крыму «Газель» врезалась в ехавший рядом трактор и перевернулась. Кадры ДТП опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

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Все произошло на дороге около города Алупка. «Газель», принадлежащая «Водоканалу» начала входить в поворот, но ехавший рядом трактор резко дернулся в ее сторону, из-за чего машина врезалась в спецтехнику и перевернулась

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в этот же день четыре человека пострадали при столкновении маршрутки с уборочной машиной на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Пострадали пассажиры маршрутки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.