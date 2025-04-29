Бетономешалка опрокинулась в районе станции метро "Бутырская"

Грузовик опрокинулся в Огородном проезде в районе дома № 14. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

При этом осведомленный источник рассказал в беседе с Агентством "Москва", что водитель бетономешалки потерял управление над транспортным средством, когда совершал поворот. В результате грузовик опрокинулся, задев четыре машины. Из-за случившегося один человек получил травмы.

Ранее автобус с детской футбольной командой, который направлялся из Павлодара в Астану на соревнования, перевернулся в Казахстане. Инцидент произошел на трассе Астана – Ерейментау – Шидерты. По предварительным данным, водитель транспортного средства допустил опрокидывание во время обгона грузовика.

В результате погиб тренер, а 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет были госпитализированы. В департаменте полиции Акмолинской области уточнили, что руководители частной спортшколы не уведомили полицейских о поездке детей, из-за чего сопровождение патрульными нарядами не было организовано. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.