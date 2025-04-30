Восьмилетний ребенок устроил ДТП в Нижнем Новгороде

Восьмилетний ребенок за рулем иномарки устроил ДТП в Нижнем Новгороде
ДТП с участием двух иномарок случилось в Нижнем Новгороде, на улице Ясной. Фото с места происшествия опубликованы в одном из местных Telegram-каналов, там же сказано, что водитель, находившийся за рулем паркетника, был очень юн — всего 8 лет.
По словам автора снимка, как ребенок оказался за рулем Cherry Tiggo, который въехал в Opel, непонятно.
Информация о ДТП уточняется.
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