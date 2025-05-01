ДТП произошло на внутренней стороне 54 километра МКАД

На внутренней стороне 54-го километра МКАД, вблизи съезда № 55В, произошло ДТП. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.

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На месте работают оперативные службы, выясняются подробности инцидента и данные о пострадавших.

В результате аварии движение на участке затруднено на протяжении трех километров, передает Telegram-канал.

29 апреля в столице опрокинулся грузовик в результате ДТП в Огородном проезде.

Кроме того, в тот же день трое человек получили травмы разной степени тяжести при столкновении маршрутки и грузовой машины на Волоколамском шоссе.