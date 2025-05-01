ДТП произошло на внутренней стороне 54 километра МКАД
На внутренней стороне 54-го километра МКАД, вблизи съезда № 55В, произошло ДТП. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
На месте работают оперативные службы, выясняются подробности инцидента и данные о пострадавших.
В результате аварии движение на участке затруднено на протяжении трех километров, передает Telegram-канал.
29 апреля в столице опрокинулся грузовик в результате ДТП в Огородном проезде.
Кроме того, в тот же день трое человек получили травмы разной степени тяжести при столкновении маршрутки и грузовой машины на Волоколамском шоссе.