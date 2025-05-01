В Челябинской области в ДТП погибли четыре человека

Три автомобиля столкнулись на автодороге Южноуральск - Магнитогорск в Челябинской области.

Четыре человека погибли, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель автомобиля Honda Freed 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля Kia Ceed и двое его пассажиров 1972 и 1989 годов рождения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции по Челябинской области, в Верхнеуральском районе на 107-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск, по предварительным данным, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Kia Ceed, двигался в направлении Магнитогорска и по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там произошло его касательное столкновение с Kia Rio под управлением водителя 1992 года рождения, затем он продолжил движение и совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Honda Freed, которым управлял водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в левый кювет по ходу движения, опрокинулся и загорелся.