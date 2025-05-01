Под Самарой в ДТП пострадали три человека

Три человека госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика на обходе Тольятти в Самарской области. Об этом сообщили в центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций региона.

ДТП случилось утром на 16-м км дороги "Обход Тольятти".

"По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: Mitsubishi, DAF и Lada Vesta. В результате ДТП водитель и пассажир Vesta, а также водитель Mitsubishi госпитализированы", - говорится в сообщении

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты извлекли пострадавших. На месте происшествия работали также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.