В Краснодаре четыре человека пострадали в ДТП троллейбуса с машиной каршеринга

Днем 1 мая в Центральном округе Краснодара автомобиль каршеринга с 20-летним водителем за рулем врезался в троллейбус, который от удара врезался в бетонный столб. В результате ДТП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции краевой столицы.

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Столкновение произошло около полудня на перекрестке улиц Буденного и Володарской. Троллейбус №12 без пассажиров двигался по маршруту со стороны Карасунской набережной, когда в него врезалась легковушка Haval.

"Оба водителя, кондуктор и 19-летняя пассажирка авто госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", - отметили в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

Троллейбус также серьезно поврежден, бетонный столб упал на его переднюю часть, разбил лобовое стекло и смял крышу.