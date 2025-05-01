В Краснодаре четыре человека пострадали в аварии с троллейбусом

В Краснодаре произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщает перевозчик города.

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Инцидент произошел на пересечении улиц Володарского и Буденного. По предварительным данным, легковая машина поворачивала и не пропустила троллейбус. После этого второй участник аварии врезался в столб.

На кадрах с места инцидента видно, что после столкновения опора сломалась и рухнула на средство передвижения, серьезно деформировав его крышу. У машины второго участника выбило фары, поврежден капот.

«На месте работают спасатели, скорая помощь, сотрудники ГАИ», – сообщается в публикации.

В ДТП пострадали четыре человека, двое из которых водитель автомобиля и его пассажир.

До этого в Челябинске четыре человека пострадали в аварии с опрокидыванием машины, их не спасли. Мужчина на автомобиле марки Kia столкнулся с другим транспортным средством этого производителя. Затем второй участник столкнулся с Honda, упал в кювет и загорелся.