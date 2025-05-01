На Урале в ДТП на федеральной трассе погибли три человека

Столкновение трех автомобилей произошло на федеральной автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган в Свердловской области. Три человека, включая ребенка погибли, еще трое, в том числе несовершеннолетний, пострадали, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

"Об ограничении движения на 109 км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган Каменского района в связи с ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, на данном участке произошло столкновение трех автомашин. В результате ДТП три человека, один из них ребенок, погибли на месте. Еще трое пострадавших, включая несовершеннолетнего, направлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте аварии движение транспорта ограничено, в целях обеспечения оперативного реагирования служб спасения и организации процесса расследования происшествия, добавили в Госавтоинспекции по региону.