Автобус перевернулся в Ивановской области

Водитель рейсового автобуса погиб, три пассажира получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Ивановской области.

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Авария произошла 2 мая около 6:30 на автодороге Приволжск - Иваново около села Вязовское Фурмановского района.

Как сообщает региональное УМВД, водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, ехавшего по маршруту из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. Автобус опрокинулся.

В результате водитель погиб. В салоне автобуса находились 14 пассажиров. По предварительным данным полицейских, трое пассажиров были травмированы. Характер телесных повреждений и количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, эксперт-криминалист, наряд дорожно-патрульной службы. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

Сотрудники управления Следственного комитета по Ивановской области по факту аварии возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Свою проверку начала ивановская прокуратура. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. На место происшествия выехал Фурмановский межрайонный прокурор.