Один человек погиб в результате наезда машины в Штутгарте

Один человек скончался от травм, полученных в результате наезда автомобиля в Штутгарте.

Об этом сообщили представители прокуратуры и полиции немецкого города.

Отмечается, что от травм скончалась 46-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что при наезде автомобиля Mercedes на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в Штутгарте пострадали восемь человек.

Немецкие полицейские считают, что наезд автомобиля на людей в Штутгарте был несчастным случаем.