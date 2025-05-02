Один человек погиб в результате наезда машины в Штутгарте
Один человек скончался от травм, полученных в результате наезда автомобиля в Штутгарте.
Об этом сообщили представители прокуратуры и полиции немецкого города.
Отмечается, что от травм скончалась 46-летняя женщина.
Ранее сообщалось, что при наезде автомобиля Mercedes на группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки в Штутгарте пострадали восемь человек.
Немецкие полицейские считают, что наезд автомобиля на людей в Штутгарте был несчастным случаем.