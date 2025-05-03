В Башкирии в ДТП погиб человек

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в городе Бирске в Башкирии, в результате один человек погиб и два госпитализированы с различными травмами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП водитель Renault скончался до приезда скорой медицинской помощи, его два пассажира госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Авария произошла вечером 3 мая на ул. Столярова. Столкнулись попутные Toyota RAV4 и Renault Logan. От сильного удара автомобиль Renault съехал в кювет на электроопору.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.