Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

На 37 километре внутренней стороны МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

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Уточняется, что ДТП произошло перед съездом № 38. В настоящий момент на месте работают оперативные службы города, устанавливая обстоятельства случившегося и данные о пострадавших.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 4 километра, однако к настоящему моменту его восстановили.

Ранее машина опрокинулась после ДТП, которое произошло на проспекте Маршала Жукова в районе дома 16Б. Движение в районе ЧП оказалось затруднено на 2,5 километра. Водители не могли проехать в сторону области. Тем не менее спустя некоторое время транспортный поток был восстановлен.