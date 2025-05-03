Женщина на дорогой иномарке въехала в толпу в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина на белом премиальном авто марки Mercedes въехала в толпу людей, отдыхавших на террасе ресторана. ДТП произошло на улице Рубинштейна.

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Нарушительница уехала с места аварии, но далеко уехать не смогла и была задержана сотрудниками ДПС Центрального района. Она отказалась от освидетельствования. Составлен административный протокол. Сообщается, что водительница, жительница Кемеровской области, устроила истерику.

По данным СМИ, в результате происшествия пострадал 32-летний гражданин Сирии. Его госпитализировали с переломом голени. Его состояние оценили как удовлетворительное и отпустили.