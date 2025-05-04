Женщина на автомобиле Mercedes наехала на толпу около бара в районе дома 24 по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге, задавив одного мужчину. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения Министерства внутренних дел РФ.

Инцидент произошел около 2:40, когда в местное отделение полиции поступило уведомление о ДТП. Прибывшие на место правоохранители задержали 32-летнюю автомобилистку, которая отказалась проходить медицинское освидетельствование. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

— В отношении подозреваемой составлен соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Проводится проверка, — передает официальный Telegram-канал ведомства по Санкт-Петербургу.

В Германии джип въехал в толпу людей

Другой случай произошел 10 марта, когда в Казани водитель такси влетел в людей, которые выходили из автобуса на остановке.