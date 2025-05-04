Член ЦК КПРФ закрыл страницы в соцсетях после смертельного ДТП

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Член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко оперативно закрыл свои страницы в социальных сетях после смертельного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Член ЦК КПРФ закрыл страницы в соцсетях после смертельного ДТП
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Авария произошла в субботу, 3 мая, в Туле. Дубовенко за рулем автомобиля Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре машины: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. По данным местной ГИБДД, пассажирка Camry погибла, водитель был госпитализирован.

По данным Telegram-канала Baza, вскоре после аварии Дубовенко доставили в местную клинику, где у него были взяты анализы на алкоголь. По предварительным данным, он был трезв.

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