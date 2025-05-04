Два человека пострадали после того, как грузовик снес внедорожник под Кемерово

В Кемеровской области грузовик на высокой скорости столкнулся с внедорожником Mitsubishi, в котором находились три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Авария произошла в поселке Шерегеш днем, 4 мая. Грузовик-манипулятор перевернулся и врезался в иномарку, после чего обе машины вылетели с дороги, снеся большой дорожный знак. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика.

В результате происшествия пострадали два человека: 65-летний водитель манипулятора и один из пассажиров Mitsubishi, говорится в публикации.

30 апреля в Москве столкнулись грузовик и два автобуса на Кронштадтском бульваре. В результате происшествия есть пострадавшие. На борту первого автобуса находилось 25 человек, еще 15 было во втором.