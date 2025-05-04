Трое медиков и водитель скорой пострадали в ДТП во Владимире

Минздрав Владимирской области сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня в ДТП во Владимире на пересечении Суздальского проспекта и ул. Комиссарова пострадали трое медиков и водитель реанимобиля.

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Во время аварии бригада реанимобиля доставляла пациента в пятую горбольницу. При этом медицинский автомобиль ехал с включенным проблесковым маячком и спецсигналом.

По предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой.

Пациент в ходе ДТП не пострадал. Травмы водителя скорой и двух медиков легкой степени, а медбрат-анестезист был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Пациент сейчас находится в Городской клинической больнице №5 и получает необходимую помощь.