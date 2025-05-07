Ребенок и мужчина пострадали в жестком ДТП в Нижегородской области

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Два человека, в том числе ребенок, пострадали в жестком ДТП, которое случилось в Нижегородской области 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе М-7 Москва — Уфа в 14:35. 40-летняя женщина-водитель не выдержала безопасную дистанцию и применила экстренное торможение. В результате машину занесло на соседнюю полосу, где она столкнулась с Renault. Автомобиль перевернулся.

В аварии пострадала четырехлетняя пассажирка иномарки. Девочку доставили в больницу с многочисленными травмами. Также ранения получил 30-летний водитель Renault. От госпитализации он отказался.

Напомним, ранее в ДТП на этой же трассе пострадал нижегородский врач.

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