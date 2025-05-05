В Омске в ДТП с участием скорой помощи пострадал медик

Легковой автомобиль врезался в Омске в машину скорой помощи, которая ехала на вызов.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в ДТП пострадал фельдшер.

"В результате ДТП находившийся в карете скорой медицинской помощи фельдшер - мужчина 1998 г. р. - получил травмы и доставлен в больницу. Других пассажиров в микроавтобусе в момент столкновения не было", - сообщили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что автомобиль скорой помощи ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией. 22-летний водитель "Тойоты" не уступил ему дорогу на перекрестке и допустил столкновение. ДТП произошло в 17:55 (14:55 мск).