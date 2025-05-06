На трассе в Сибири грузовик протаранил путепровод

На трассе "Новосибирск - Кочки - Павлодар" введены ограничения по движению из-за ДТП: грузовик Shacman с поднятым кузовом протаранил путепровод, пострадал водитель.

© Российская Газета

Инцидент на трассе произошел в ночь с понедельника на вторник. Как сообщили в территориальном управлении автодорог Новосибирской области, грузовик двигался в сторону областного центра и врезался в путепровод у Верх-Тулы.

О состоянии водителя информации пока нет. Сам путепровод был поврежден, сейчас он закрыт, после осмотра будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Въезд в Верх-Тулу осуществляется через 26-й километр по дублирующей развязке. Ограничения, введенные на участке трассы на месте аварии, на двухуровневом пересечении с путепроводом, будут действовать до часа дня вторника по местному времени.