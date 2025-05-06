В Тольятти произошло массовое ДТП с несколькими автомобилями

Как рассказали в Госавтоинспекции, 24-летний мужчина двигался по прилегающей территории со стороны Хрящевского шоссе в направлении Южного шоссе.

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В районе дома № 2а по Южному шоссе, при выезде с прилегающей территории, он столкнулся с другой Lada Priora под управлением 31-летнего водителя, который двигался в направлении улицы Льва Яшина.

"После столкновения автомобиль отечественного производства продолжил движение и допустил наезд на Chery Tiggo под управлением 36-летнего водителя и на машину Citroen Jumper под управлением 41-летнего мужчины, которые двигались во встречном направлении и остановились на запрещающий сигнал светофора", — отмечается в сообщении.

31-летний водитель "Приоры" после ДТП был направлен в медицинское учреждение.