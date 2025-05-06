ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Москве

На улице Ключевая (в районе 18 дома) произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

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На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Также в Дептрансе отметили, что движение автотранспорта в районе места ДТП затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус, который находился на остановке. В результате никто не пострадал. Другие детали, связанные с аварией, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Четыре автомобиля столкнулись на 314-м километре ЦКАД. По предварительным данным, водитель грузовика "Скания" въехал в попутный грузовик "Мерседес" и две легковушки. В результате погиб водитель первой машины, а сидящий за рулем второго автомобиля получил травмы.