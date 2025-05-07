В Самаре КамАЗ врезался в "Гранту"

Во вторник, 6 мая, в 8:10 в Куйбышевском районе Самары 45-летний водитель за рулем КамАЗа наехал на стоящую LADA Granta под управлением 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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ДТП произошло в районе ул. Обувная, 1В. Как уточнили в Госавтоинспекции, "Гранта" стояла, чтобы пропустить движущиеся по главной дороге автомобили.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир "Гранты" — 48-летняя женщина. Ей оказана медицинская помощь.