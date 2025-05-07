В Волгоградской области легковая иномарка столкнулась с КамАЗом

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградскому региону, столкновение автомобилей Kia Optima и «КАМАЗ» произошло, ориентировочно, в 9.40 часов.

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В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, среди которых несовершеннолетний ребёнок, доставлены в Михайловскую ЦРБ.

По предварительным данным, несовершеннолетний пассажир находится в стабильном состоянии. Старший из находившихся в иномарке, - 26-летний мужчина, - пострадал менее всех, ему назначено амбулаторное лечение. А вот 20-летняя женщина и 25-летний мужчина находятся в реанимационном отделении больницы, и врачи буквально борются за спасение их жизней.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области