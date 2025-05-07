Автобус с российскими туристами попал в аварию на Кубе. ДТП произошло на трассе между Кайо-Коко и Гаваной приблизительно в 14:30 по местному времени в районе города Хагуэй-Гранде.

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По свидетельствам одного из пассажиров, автобус неожиданно завалился на обочину, проехал по ней около 150 м, после чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Возможно, водитель мог уснуть за рулем, однако официального подтверждения этой версии пока не поступало.

Всего в автобусе было 9 россиян. Среди них серьезно пострадала одна женщина, получившая травму позвоночника. Ее экстренно доставили в медицинское учреждение города Матансас, где она сейчас находится под наблюдением врачей.

Представители туроператора Pegas Touristik уточнили, что пострадавшую сопровождают гид и переводчик. Остальные пассажиры отделались незначительными ушибами и ссадинами и отказались от дополнительной медицинской помощи.

Сейчас ведется тщательное расследование обстоятельств случившегося. Страховая компания уже установила контакт с родственниками пострадавшей туристки для решения всех необходимых вопросов.

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Транспортное средство, попавшее в аварию, принадлежало местному перевозчику Transtur, сотрудничающему с российским туроператором. В настоящее время группа туристов ожидает организации возвращения на курорт Кайо-Коко из Варадеро.