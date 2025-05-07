В ДТП на юге Москвы пострадали четыре человека

В Москве выясняют обстоятельства серьезного ДТП на юге Москвы. На Ключевой улице "Рейндж Ровер" протаранил такси и "Ниссан".

Все произошло накануне поздно вечером. Судя по всему, внедорожник двигался на большой скорости - после столкновения автомобили разлетелись по проезжей части, а "Рейндж Ровер", прежде чем остановиться, промчался несколько десятков метров по парковке.

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В результате аварии пострадали четыре человека. Движение транспорта было перекрыто почти до утра.