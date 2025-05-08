В Челябинске автомобиль столкнулся с Kia и протаранил киоск

Газета.Ru

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием двух машин. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление Госавтоинспекции по городу.

В Челябинске автомобиль столкнулся с Kia и протаранил киоск
© Газета.Ru

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По предварительной информации, автомобиль марки Kia Sportage столкнулся с Kia Rio, после чего врезался в киоск и перевернулся.

В результате пострадал водитель второй машины, о характере его травм не сообщается.

«В машине Kia Sportage водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали», – сообщается в публикации.

До этого в Приморском крае подростки решили покататься на машине, но попали в ДТП. Во время поездки молодые люди на скорости врезались в Дом культуры.

Судя по кадрам, после аварии подростки пытались силой передвинуть поврежденную машину, один из них упал на асфальт. Что стало причиной ДТП, неизвестно.

ДТП
Kia Sportage
Kia Rio
Kia
ГИБДД