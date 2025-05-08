В Челябинске автомобиль столкнулся с Kia и протаранил киоск

В Челябинске сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием двух машин. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление Госавтоинспекции по городу.

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Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. По предварительной информации, автомобиль марки Kia Sportage столкнулся с Kia Rio, после чего врезался в киоск и перевернулся.

В результате пострадал водитель второй машины, о характере его травм не сообщается.

«В машине Kia Sportage водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали», – сообщается в публикации.

До этого в Приморском крае подростки решили покататься на машине, но попали в ДТП. Во время поездки молодые люди на скорости врезались в Дом культуры.

Судя по кадрам, после аварии подростки пытались силой передвинуть поврежденную машину, один из них упал на асфальт. Что стало причиной ДТП, неизвестно.