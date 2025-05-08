В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадал девятилетний ребенок

Днем 8 мая на 1358 км федеральной трассе М-5 "Урал" столкнулись несколько автомобилей. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Башкортостана.

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Участниками ДТП стали ГАЗ, МАН и ВАЗ-2110.

"В результате происшествия водитель ВАЗ и его два пассажира, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Они устанавливают всю картину произошедшего.